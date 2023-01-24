Медведев сообщил об увеличении поставок разведывательных и ударных дронов в армию России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники.
Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений», - сказал Медведев в начале заседания.
При этом он подчеркнул, что упор будет на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов.
Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса.
Он отметил, что союз может сложиться из числа тех стран, которых уже «достали американцы».
Медведев подчеркнул, что в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов.
21 января 2023 года Медведев заявил, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми «наследниками» тех, кто раньше пытался противостоять России.
Он указал, что молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию.
Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией.