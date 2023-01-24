Медведев сообщил об увеличении поставок разведывательных и ударных дронов в армию России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники.

Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений», - сказал Медведев в начале заседания.

При этом он подчеркнул, что упор будет на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов.

Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса.

Он отметил, что союз может сложиться из числа тех стран, которых уже «достали американцы».

Медведев подчеркнул, что в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов.

21 января 2023 года Медведев заявил, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми «наследниками» тех, кто раньше пытался противостоять России.

Он указал, что молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию.

Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией.