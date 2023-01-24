В МИД Украины назвали депутата бундестага “отвратительной ведьмой” за отказ передать Киеву танки Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил в Twitter депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, выступившую против передачи Киеву немецких танков.

"Отвратительная ведьма", - написал Мельник в ответ на ее заявление.

При этом пользователи соцсети раскритиковали комментарий украинского чиновника.

"После такого нам следует перестать потакать украинскому правительству, игра окончена", - написал один из комментаторов.

"Вы так ведете себя каждый раз, когда что-то просите? И после этого удивляетесь нашей позиции?" - добавила Карин Вирнсбергер.

Ранее CNN сообщало, что у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине.

Также агентство Bloomberg писало, что Запасы оружия США иссякнут через несколько месяцев из-за поставок на Украину. При этом действующих контрактов, нацеленных на восполнение запасов, в данный момент нет, сообщили изданию военные эксперты.