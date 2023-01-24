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НовостиПолитика24 января 2023 13:11

В МИД Украины назвали депутата бундестага “отвратительной ведьмой” за отказ передать Киеву танки

Об этом заявил замминистра ведомства Андрей Мельник
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В МИД Украины назвали депутата бундестага “отвратительной ведьмой” за отказ передать Киеву танки

В МИД Украины назвали депутата бундестага “отвратительной ведьмой” за отказ передать Киеву танки

Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил в Twitter депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, выступившую против передачи Киеву немецких танков.

"Отвратительная ведьма", - написал Мельник в ответ на ее заявление.

При этом пользователи соцсети раскритиковали комментарий украинского чиновника.

"После такого нам следует перестать потакать украинскому правительству, игра окончена", - написал один из комментаторов.

"Вы так ведете себя каждый раз, когда что-то просите? И после этого удивляетесь нашей позиции?" - добавила Карин Вирнсбергер.

Ранее CNN сообщало, что у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине.

Также агентство Bloomberg писало, что Запасы оружия США иссякнут через несколько месяцев из-за поставок на Украину. При этом действующих контрактов, нацеленных на восполнение запасов, в данный момент нет, сообщили изданию военные эксперты.