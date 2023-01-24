Глава "Роскосмоса" Борисов: Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году.

- Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой мы запланировали уже на 2027 год, - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве. Его словам приводят РИА Новости.

До этого предполагалось, что первый модуль станции может быть выведен на орбиту в 2028 году.

В 2022 году ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022".

На макете была показана станция сразу второго этапа. Им предусматривается нахождение на орбите не только базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, но также и целевого, производственного модулей и платформы обслуживания.