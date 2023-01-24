Экс-премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО после визита в Киев

Вступление Украины в НАТО обеспечит дальнейшую стабилизацию и формирование долгосрочного мира, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украину нужно принять в НАТО для дальнейшей стабилизации и формирования долгосрочного мира. Об этом Джонсон написал в своей статье для Mail.

"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - пишет экс-премьер.

Он добавил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно..., что Украина должна присоединиться".

Вместе с тем Джонсон отметил, что у НАТО нет и не может быть никаких других "моральных" целей обеспечивать оружием какие-либо страны в иной точке мира, в связи с этим он призвал сосредоточить поставки на Украине. По его словам, победа Украины обеспечит мир и стабильность в глобальном плане в долгосрочной перспективе.

Статья Бориса Джонсона была написана по итогу визита в Украину. В ходе визита в Киев экс-премьер Великобритании встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Несколько ранее Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину и посетил город Бучу поселок Бородянка под Киевом. Об этом сообщали украинские издания, а также представители Верховной Рады.