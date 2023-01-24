Российские ученые обнаружили гены, отвечающие за восстановление мышц Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН обнаружили гены, которые способны участвовать в регенерации мышц. Об этом Газете.ru сообщили в Минобрнауки РФ.

Как сообщается, объектом для исследования были выбраны голотурии, «морские огурцы», которые способны регенерировать все внутренние органы, а также могут восстанавливаться даже после разрезания на две или три части.

«Мы изучили активность генов в неповрежденной и поврежденной мышце морского огурца, затем провели сравнительный анализ полученных данных. В результате исследований удалось выявить ряд генов, у которых изменяется уровень активности при регенерации», - сообщила сотрудник Лаборатории сравнительной цитологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Нижниченко, предположив, что данные гены могут принимать участие в восстановлении мышц.

Эксперты составили список из 13 генов, связанных с регенерацией мышц у «морского огурца». Как полагают ученые, в дальнейшем изучение молекулярных механизмов регенерации поможет лучше понять процессы восстановления у других животных, в том числе у позвоночных, позволив разработать методы активации таких мышц и у человека.

Ранее ученые нашли гены, защищающие от деменции. Life.ru писал, что для усиления активности таких генов необходимо в течение жизни поддерживать интеллектуальную деятельность.

Ученные также выявили генетические изменения, из-за которых онкология одной молочной железы может способствовать заболеванию другой. Как сообщал «Пятый канал», эксперты выразили надежду, что их исследования помогут в составлении более точных прогнозах развития онкологии груди.