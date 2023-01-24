Французский журналист Боке подал ходатайство о признании беженцем на территории России

В ГУ МВД России по вопросам миграции заявили, что французский журналист Боке получит ответ о предоставлении беженства в течение пяти дней Фото: REUTERS

Французский военный эксперт, волонтер и журналист Адриан Боке, который занимается освещением событий на Донбассе, подал в Москве ходатайство о признании его беженцем на территории России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Агентство уточняет, врио начальника отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве майор Алексей Журин подтвердил, что документы французского журналиста Боке будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней, а затем уже будет принято решение по его запросу.

Боке рассказал, почему он хочет получить статус беженца, а затем - гражданина России.

"Во-первых, (чтобы) выжить. Гражданство (России) позволит мне жить. Во-вторых, я разделяю ценности России. Я разделяю ценности патриотизма, которые есть в вашей стране", - поделился он.

По его словам, он не приемлет поставок оружия Украине и ее поддержки со стороны Франции. В связи с этим он принял решение занимать сторону России в этом конфликте и противостоять Украине.

Прежде гражданка ЕС также заявила о том, что разделяет позиции России в освещении событий на Донбассе. Напомним, сайт KP.RU писал, что немецкий популярный блогер и журналист Алина Липп продолжает влиять на немецкую аудиторию, проживая в Санкт-Петербурге. Об этом пишет в свежем материале издание The Times. Девушка собрала более 200 000 подписчиков с видео о событиях СВО на Донбассе.

29-летняя Алина Липп раньше была активисткой немецкой партии зеленых, но с начала спецоперации в Украине стала военным корреспондентом.