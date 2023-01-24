Чехия призвала Евросоюз усилить санкции против технологического сектора России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора России для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Нам следует искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... сократить способность (России - прим. ред.) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский в интервью агентству Reuters.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, среди них белорусы Дидюля, IVAN, Тарзан и Матвейчук. В список невъездных в Украину попали также Киркоров, Михалков и муж белоруски Подольской Владимир Пресняков.

Также ранее Reuters сообщало, что десятый пакет санкций Евросоюза против России планируют подготовить к 24 февраля 2023 года. Отмечалось, что новый пакет может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ.