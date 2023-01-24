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НовостиПолитика24 января 2023 14:32

Чехия призвала Евросоюз усилить санкции против технологического сектора России

Нужно сделать антироссийские санкции “сильнее”, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Чехия призвала Евросоюз усилить санкции против технологического сектора России

Чехия призвала Евросоюз усилить санкции против технологического сектора России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора России для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Нам следует искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... сократить способность (России - прим. ред.) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский в интервью агентству Reuters.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, среди них белорусы Дидюля, IVAN, Тарзан и Матвейчук. В список невъездных в Украину попали также Киркоров, Михалков и муж белоруски Подольской Владимир Пресняков.

Также ранее Reuters сообщало, что десятый пакет санкций Евросоюза против России планируют подготовить к 24 февраля 2023 года. Отмечалось, что новый пакет может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ.