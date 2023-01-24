МВД приняло прошение французского журналиста Боке о признании беженцем Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

МВД России приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, об этом сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.

«В миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве обратился французский журналист Адриан Боке», - сказано в сообщении.

Как отмечалось, в Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации.

Также подчеркивалось, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом данных о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

Помимо этого в ведомстве пояснили, что ранее по просьбе Боке ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года МВД России сообщило, что готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России.

Указывалось, что МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления.

Отмечалось, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

19 января 2023 года сообщалось, что французский волонтер и журналист Адриан Боке в декабре 2022 года подал в МВД РФ заявление на предоставление ему российского гражданства.

Он уточнил, что подал заявление на получение гражданства, потому что чувствую себя в безопасности в России и хотел бы этого же для своей дочери.