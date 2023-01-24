Президент Финляндии Ниинистё прибыл с визитом на Украину и встретился с Зеленским Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё 24 января прибыл с визитом на Украину. Там политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

- Приветствую на Украине президента Ниинисте. Украина ценит поддержку со стороны Финляндии и народа этой страны, - цитирует пресс-служба слова Зеленского в телеграм-канале.

В свою очередь Ниинистё написал в Twitter, что прибыл в Киев, где вместе с украинским политиком обсуждалась текущая ситуация и вопросы поддержки.

По информации издания Helsingin Sanomat, на повестке встречи была возможная передача Киеву танков Leopard рядом стран Европы. По словам финского президента, вопрос участия Финляндии в поставке данного типа вооружений остается открытым.

22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину и посетил город Бучу поселок Бородянка под Киевом. Факт визита британского политика подтвердил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.