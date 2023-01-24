Кого Академия Оскар номинировала на премию в 2023 году

Объявлены номинанты на премию "Оскар" в 2023 году Фото: REUTERS

Члены американской кинопремии Академии Оскар опубликовали списки номинантов на 95-ю премию 2023 года. Об этом свидетельствуют посты в официальном аккаунте академии в Twitter. Номинантов объявили в ходе трансляции артистка Эллисон Уильямс, а также актер и музыкант Риз Ахмед.

В номинации "Лучший фильм" 2023 года представлены картины "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" , "Элвис" База Лурмана, "Фабельманы" от Стивена Спилберга, "Говорят женщины" Сары Полли и еще пять достойных кандидатов.

Объявлены номинанты на премию "Оскар" в 2023 году Фото: Twitter.com

Определять победителей путем голосования будут с 2 по 7 марта 2023, а сама 95-я церемония награждения пройдет 12 марта в театре "Долби" Лос-Анджелеса.

Ведущим юбилейной церемонии Оскар стал комик Джимми Киммел. Прежде он занимал эту почетную обязанность в 2017 и 2018 годах. Кроме того, уже второй раз мероприятие состоится не в феврале, а в марте. Трансляцию будет вести телеканал ABC.

Напомним, 22 декабря американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в десяти категориях.

Отмечается, что из 144 соответствующих критериям отбора в шорт-лист возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 картин, из которых позже всего пять будут выдвинуты на премию.

Другие номинации 95-й премии Оскар и их потенциальные лауреаты.

Лучший режиссер:

Мартин Макдонах («Банши Инишерина») Стивен Спилберг («Фабельманы») Дэниел Шайнерт и ДэнКван («Все везде и сразу») Тодд Филд («Тар») Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Иншерина» «Все везде и сразу» «Фабельманы» «Тар» «Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий:

«На Западном фронте без перемен» «Жить» «Топ Ган: Мэверик» «Достать ножи: Стеклянная луковица» «Говорят женщины»

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт («Тар») Мишель Уильямс («Фабельманы») Мишель Йео («Все везде и сразу») Ана де Армас («Блондинка») Андреа Райзборо («Ради Лесли»)

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер («Элвис») Колин Фаррелл («Банши Инишерина») Брендан Фрейзер («Кит») Пол Мескал («Солнце мое») Билл Найи («Жить»)

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда») Хонг Чау («Кит») Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу») Стефани Хсу («Все везде и сразу») Керри Кондон («Банши Иншерина»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Брендан Глисон («Банши Иншерина») Брайан Тайри Генри («Мост через озеро») Джадд Хирш («Фабельманы») Барри Кеоган («Банши Иншерина») Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучший иностранный фильм:

«На Западном фронте без перемен» (Германия) «Аргентина, 1985» (Аргентина) «Близко» (Бельгия) «Иа» (Польша) «Тихоня» (Ирландия)

Лучший анимационный фильм:

«Пиноккио» «Марсель, ракушка в ботинках» «Морской монстр» «Я краснею» «Кот в сапогах 2: Последнее желание»