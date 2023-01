Фильм якутских режиссеров "Выход" вошел в число номинантов на премию "Оскар". Фото: кадр из фильма

Фильм "Выход" (Haulout) якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Об этом объявили 24 января во время трансляции на сайте Американской академии киноискусств.

В число номинантов в данной категории вошли такие работы, как индийский фильм "Заклинатели слонов" (Elephant Whisperers, 2022), американские ленты "Как измеряется год?" (How do you measure a Year, 2021), "Эффект Марты Митчелл" (The Martha Mitchell Effect, 2022) и другие.

Ранее сообщалось, что фильм "Выход" был снят во время пандемии коронавируса в 2020 году. В фильме зрителям рассказывается о работе морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого на Чукотке.

Напомним, на Оскар могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее 7 дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Иностранные фильмы должны выйти на экраны кинотеатров в своей стране не позднее 30 сентября года, предшествующего году вручения премии.