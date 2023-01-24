В Ростовской области осудили уклониста от службы в армии

Суд назначил выплатить штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области вынесли приговор призывнику, который два года уклонялся от службы в армии. Уголовное дело было рассмотрено в районном суде Новошахтинска. Об этом сообщает rostovgazeta со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В ведомстве уточняется, что молодой человек обвинялся в уклонении от службы в армии с августа 2021 года. Также сторона обвинения уточнила, что законных оснований у жителя Ростовской области не проходить военную службу не было. Он получал повестки, оставлял в документах свою подпись, подтверждающую получение официального документа, а требование явиться в военкомат игнорировал.

- В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, - уточнили в объединенной пресс-службе судов региона. - Он признан виновным по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», и ему назначено наказание — штраф в размере 15 тысяч рублей. Добавим, максимальное наказание по этой уголовной статье — до двух лет лишения свободы.