Fox News: Белый дом открыто признал, что Киев проигрывает Фото: REUTERS

Требование сенатора Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину американские танки звучит как публичное признание конгресса США в том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Конечно, Германия могла бы это сделать, Европа могла бы за это заплатить. Украина ведь находится в Европе», - сказал Карлсон.

Он добавил, что «Линдси Грэм стоит рядом с двумя самыми левыми членами сената США и требует, чтобы за это заплатили американцы. Они лгали вам в течение года и говорили, что Украина побеждает».

Ведущий подчеркнул, что теперь они признают, что Украина проигрывает, и вы должны удвоить свою поддержку.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил количество нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных штатов побило новый рекорд из-за бездействия властей.

Он отметил, что поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. Это вторжение, другими словами это не описать.

13 января 2023 года Такер Карлсон заявил, что власти США продолжают нечистоплотную игру, которая позволяет наживаться Зеленскому и его команде на человеческом горе.

Он указывал, что все смерти, вызванные украинским конфликтом, преследуют лишь одну цель – скрыть плачевное состояние американской экономики и отвлечь внимание людей от проблем собственной страны.

10 января 2023 года ведущий отметил, что американцы находятся в опасном неведении относительно украинского конфликта в то время как СМИ под давлением правительства США замалчивают правду о состоянии дел на Украине.