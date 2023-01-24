Газпромбанк приостанавливает трансграничные переводы в долларах с 27 января 2023 года Фото: REUTERS

Газпромбанк с 27 января 2023 года прекратит трансграничные переводы в долларах из-за односторонних ограничений со стороны банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. Об этом заявили в пресс-службе финансовой организации.

"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено", - говорится в сообщении. Новые правила не коснутся трансграничных переводов в другой валюте.

В банке призвали клиентов не прибегать к трансграничным переводам в долларах США с 27 января 2023 года включительно.

Уточняется, что несмотря на ограничения по операциям, Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США.

"Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам", - отметили в банке.

Напомним, глава Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны собираются совместно реализовать в регионе проекты, направленные на социально-экономическое развитие Кузбасса.

В рамках соглашения регион рассмотрит предложения банка по реализации инвестиционных программ, проектов по созданию образовательных учреждений и развитию туризма.