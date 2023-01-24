Путин заявил, что россиян не так просто "оболванить" фейками

Президент РФ Путин заявил, что людей не так просто оболванить - с учетом характера Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин уверен, что россияне устойчивы к любого рода фейкам. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

"Наших людей не так просто оболванить - с учетом характера", - сказал глава государства.

По словам Гладкова, в первые месяцы спецоперации России жители не были способны отличать дезинформацию, однако сейчас они уже понимают, как отличить "правду от лжи".

Напомним, Владимир Путин подписал закон против "фейков" о российской армии. Четыре года понадобилось властям, чтобы принять документ. Первое чтение в Госдуме прошло еще весной 2018 года.

Как писал сайт kp.ru, заведомо ложные информации о российской армии предусмотрены штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо лишение свободы до 3 лет. Если фейки распространяет должностное лицо или группа, а также если факты фабрикуются специально или все это делается за деньги, то наказание возрастает – штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо лишение свободы от 5 до 10 лет. Если распространение фейков привело к тяжким последствиям, то можно отправиться в тюрьму до 15 лет.