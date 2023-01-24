Госсекретарь США заявил, что решение о поставке танков Украине будет принято в ближайшие дни Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что решение по вопросу предоставления Украине танков Штатами будет принято в ближайшие дни. Такое заявление она сделала во ходе выступления в Кливленде штата Огайо, посвященном конфликту в Украине.

"Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто", - заявила она, отвечая на вопрос, касавшийся возможности поставок Украине американских танков M1 Abrams и немецких Leopard 2.

Напомним, сегодня, 24 января 2023 года, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена продумывает отправку значительного количества танков Abrams M1 в Украину и может объявить о поставках уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. По данным Spiegel, речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.