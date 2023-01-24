Зеленский уволил глав трех регионов и двух подконтрольных территорий Украины

Президент Украины Зеленский уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и руководителе подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областей и представителе власти в подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей. Информацию об этом подтверждает указ, опубликованный на сайте главы государства.

Согласно распоряжению Зеленского, с должностей освобождаются главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.

Напомним, Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Украины. В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

Сайт KP.RU писал, что череда увольнений в административных кругах Украины преимущественно связанны с коррупционной деятельностью должностных лиц. В частности это касается Тимошенко.

Многочисленные скандалы с присвоением гуманитарной помощи и перепродаже ее через коммерческие магазины настоящими ОПГ, сформированными с участием близких к Тимошенко людей, которые звучали не один месяц, тоже явно сыграли свою роль в этой истории.