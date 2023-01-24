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НовостиВ мире24 января 2023 20:13

Конгрессмен США призвала провести аудит военной помощи Киеву на фоне волны отставок на Украине

США нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, считает конгрессмен Боберт
Владимир РОМАНЕНКО
США нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, считает конгрессмен Боберт

США нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, считает конгрессмен Боберт

Фото: REUTERS

Конгрессвумен США от Республиканской партии Лорен Боберт призвала провести полный аудит выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников по коррупционным делам. Об этом она написала в Twitter.

"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, сейчас!" - говорится в посте.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Украины. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

Также согласно распоряжению Зеленского, с должностей освобождаются главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.