Конгрессмен США призвала провести аудит военной помощи Киеву на фоне волны отставок на Украине

США нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, считает конгрессмен Боберт Фото: REUTERS

Конгрессвумен США от Республиканской партии Лорен Боберт призвала провести полный аудит выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников по коррупционным делам. Об этом она написала в Twitter.

"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, сейчас!" - говорится в посте.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Украины. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

Также согласно распоряжению Зеленского, с должностей освобождаются главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.