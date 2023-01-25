Помпео призвал американцев гордиться тем, что инструкторы США долгое время обучали украинских военных. Фото: REUTERS

Украинские солдаты в течение очень долгого времени проходили обучение под руководством инструкторов из США. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени», - сказал Помпео в эфире подкаста Fox News.

Политик добавил, что, когда он был главой ЦРУ, Соединенные Штаты помогали украинскому спецназу различными методами.

Помпео призвал американский народ гордиться тем, что инструкторы из США «проделали отличную работу», обучая украинских военных.

Напомним, советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения целыми ротами бежали под Соледаром.

Также военнослужащий ВСУ рассказал о массовых «эпидемиях паники» в рядах украинской армии.

Тем временем в США предупредили об опасности раздувания антироссийского нарратива. Обозреватель ТАС Влахос считает, что это может закончиться «непосредственной войной» с ядерной державой.