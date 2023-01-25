Крупнейший поставщик терминалов для приема карт задумался об уходе из России

Производитель терминалов для приема карт Ingenico задумался об уходе из России Фото: пресс-служба компании Ingenico

Производитель терминалов для приема банковских карт – компания Ingenico – рассматривает уход с российского рынка, рассказали источника на платежном рынке.

По информации РБК, компания может покинуть Россию уже в марте этого года, осуществляя до конца марта техническую поддержку POS-терминалов. Официально Ingenico не объявляла об уходе с российского рынка, и все переговоры с банками идут неофициально, говорится в сообщении.

Как уточняет издание, на конец третьего квартала прошлого года в России насчитывалось около четырех миллионов POS-терминалов. Ingenico ранее сообщала, что произвела в РФ полтора миллиона POS-терминалов в 2018 году, после чего перенесла их производство во Вьетнам. Компания сегодня занимает основную долю среди POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.

Ранее сообщалось, что в этом году сервис «SberPay оплата по QR» появится на миллионе POS-терминалов Сбербанка.