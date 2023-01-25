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НовостиВ мире25 января 2023 8:46

Столтенберг уверен, что путь к миру лежит через поставки Украине оружия

Генсек НАТО отметил, что такая формулировка "звучит странно"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг уверен, что путь к миру лежит через поставки Украине оружия

Столтенберг уверен, что путь к миру лежит через поставки Украине оружия

Фото: REUTERS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что путь к миру на Украине идет через поставки вооружения Киеву.

«Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия», - заявил генсек НАТО в интервью немецкой газете Welt.

Столтенберг также отметил, что интересы безопасности Североатлантического альянса в данном случая выходят за рамки солидарности с Киев, указав на то, что Москва «использовала поставки энергоносителей в качестве оружия», а Пекин «использует свою экономическую мощь в своих интересах».

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что текущий момент в украинском кризисе является ключевым, призвав оказать Киеву «значительную» поддержку, в том числе и военную.