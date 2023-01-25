В Амурской области по поручению губернатора составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

В Приамурье составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО. Фото: Александр КОЦ

В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО. В него вошли предметы первой необходимости, одежда, инструменты и многое другое. При составлении списка учитывались пожелания воинских подразделений 35-й армии. Перечень необходимых вещей, а также поддержку бойцов и их семей обсудили в правительстве Приамурья.

«Практика собирать средства на одном счете и расходовать их централизовано более эффективна, - отметил губернатор Василий Орлов. - Учитывая запросы армии, мы закупаем крупными партиями именно то, что нужно сейчас бойцам. Также мы учитываем вопросы логистики, и приобретаем груз в территориях, расположенных ближе к конечной точке доставки. В результате помощь оказываем точнее и быстрее».

На данный момент бойцы полностью обеспечены продуктами и средствами личной гигиены. В список вещей для участников СВО вошли теплое белье, футболки и носки, балаклавы, перчатки, антимоскитные куртки и дождевики. Отдельный блок заявок – инструменты: для бойцов приобретут мультитулы (ножи с набором инструментов), бензопилы, генераторы, саперные складные лопаты, газовые горелки. Всегда востребовано походное снаряжение: армейские пологи, рюкзаки, пауэрбанки. Многие жители региона готовы помогать не товарами, а денежными средствами. Для них в области создали благотворительный счет.

Правительству Приамурья удалось оперативно выполнить просьбы бойцов, с которыми губернатор Василий Орлов общался во время визита в зону СВО. Им отправили медицинское оборудование для фельдшерского пункта, а также средства связи, наблюдения и разведки. Всего за 10 месяцев жители Приамурья собрали для более 60 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей освобожденных территорий.