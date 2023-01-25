ФСБ задержала участника националистического «Крымско-татарского батальона»* в Севастополе

ФСБ задержала участника националистического «Крымско-татарского батальона»* Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в националистическом «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана»*.

Как рассказали журналистам в ведомстве, задержанный в 2016 году добровольно вступил в батальон и принимал активное участие в деятельности этого формирования. В ФСБ отметили, что мужчина мог прекратить участие в деятельности батальона, однако продолжил ее.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовился в одном из регионов Северного Кавказа по заданию спецслужб Украины сторонником националистов. При задержании у него были изъяты готовые к применению средства террора. Мужчина уже дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело.

*Запрещенная в России террористическая организация