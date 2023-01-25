Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили из-за коррупционного скандала Фото: Shutterstock

Глава департамента государственных закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен в связи в коррупционным скандалом, сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

«С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих. Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов», – написала она в Facebook*.

Как рассказала Радина, сейчас питание украинских военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, тогда как обнародованный СМИ документ относится к одному из новых договоров, еще не вступивших в силу. В Минобороны Украины сообщили, что в этом контракте были выявлены ошибки, для исправления которых сейчас осуществляются проверки и экспертиза цен.

Напомним, ранее на Украине сообщили об увольнении замгенерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в украинском правительстве. Также президент страны Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности замруководителя своего офиса.

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