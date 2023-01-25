Песков призвал не ассоциировать с Россией любых хакеров, совершающих атаки за пределами страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными ассоциации с Россией любых хакеров, которые совершают атаки за ее пределами. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о хакерских атаках по инфраструктуре ФРГ на фоне планов о поставке Киеву танков.

«Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не какой-то европейской страной Это абсурдно», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что большинство хакерских атак, которые нацелена на «чувствительные организации, в том числе, на сайт президента», зачастую идут из США. Однако, по его словам, было бы абсурдно ассоциировать все это хакерские группировки с Белым Домом.