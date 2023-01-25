Песков рассказал об отношении Путина к творчеству Владимира Высоцкого

Песков сообщил, что Путин любит творчество Владимира Высоцкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин знает и любит творчество поэта Владимира Высоцкого, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого «Спасибо, что живой». Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, 25 января 2023 исполняется 85 лет со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Служили два товарища».

Напомним, ранее стало известно школьное прозвище Владимира Высоцкого.

Корреспондент «Комсомольской правды» Николай Герасимов привел несколько малоизвестных фактов из жизни выдающегося певца, поэта и актера.