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НовостиПолитика25 января 2023 10:13

Путин встретится с главами думских фракций в феврале 2023 года

Президент уже провел встречу с председателем Госдумы РФ Володиным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин встретится с главами думских фракций в феврале 2023 года

Путин встретится с главами думских фракций в феврале 2023 года

Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с главами думских фракций намечена на февраль этого года. Об этом в среду, 25 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что глава государства уже провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

«Вчера поздно - поздно вечером у президента было запланировано много бесед», - заявил представитель Кремля, отметив, что, в том числе, российский президент поговорил спикером Госдумы РФ, обсудив с ним планы работы, а также приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что среди тем были и готовящиеся отдельные встречи главы государства с руководителями фракций, что намечено на февраль 2023 года.