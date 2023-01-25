Лавров заявил, что Запад использует Украину в реализации колониальной политики Фото: REUTERS

Запад использует Украину в реализации колониальной политики, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы… привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украиной в качестве инструмента гибридной, тотальной гибридной войны против нашей страны», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что «использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины».

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года Сергей Лавров, комментируя происходящее на сегодняшний день на Украине, заявил, что сейчас можно сказать, что война западных стран с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.

Он пояснил, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке.

19 января 2023 года глава МИД России сказал, что Россия разделяет надежды Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но в настоящее время признаков здравомыслия «по ту сторону баррикад» не видно.

18 января 2023 года министр Лавров отметил, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.