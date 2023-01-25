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НовостиПолитика25 января 2023 10:26

США планируют направить Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин

Речь идет о гусеничных машинах для ремонта танков в полевых условиях
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США планируют направить Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин

США планируют направить Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты планируют направить на Украину небольшое число ремонтно-эвакуационных машин, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника.

"США также направят небольшое число ремонтно-эвакуационных машин", - уточняется в сообщении телеканала со ссылкой на источник.

Как пояснил собеседник канала, речь идет о гусеничных машинах, используемых для ремонта танков в полевых условиях и для их вывоза с поля боя для техобслуживания.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение, об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне, 24 января, издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать украинской армии танки Leopard 2.