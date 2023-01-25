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НовостиВ мире25 января 2023 10:27

В правящей партии Турции заявили об отсутствии планов выхода из НАТО

Речи о выходе Анкары из альянса быть не может, отметили в партии Эрдогана
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В правящей партии Турции заявили об отсутствии планов выхода из НАТО

В правящей партии Турции заявили об отсутствии планов выхода из НАТО

Фото: REUTERS

Турция в настоящее время не планирует выхода из Североатлантического альянса, заявил официальный представиотель Партии справедливости и развития страны Омер Челик.

«Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. У этих людей нет права так говорить», – сказал он в эфире телеканала CNN Turk.

Напомним, ранее азместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак считает, что Анкара может принять решение о выходе из Североатлантического альянса на фоне провокационных действий, которые направлены против Турции.

В понедельник, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция больше может не рассчитывать на поддержку ее заявки в НАТО со стороны Анкары, указав на антитурецкие демонстрации в Стокгольме, после которых власти королевства обвинили в нарушении обязательств по процессу вступления в Североатлантический альянс.