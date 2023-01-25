Депутат Картаполов заявил, что опасны не поставки Украине Leopard, а формирование танковых соединений ВСУ Фото: REUTERS

Опасность для Москвы могут представлять возможные планы по формированию и подготовке новых танковых соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не сами поставки Киеву немецких танков Leopard 2. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как уточнил парламентарий, украинским войскам придется изучить новые танки, а также подготовить экипажи, создавая систему для их обслуживания. По словам Картаполова, чем больше будет новых образцов западных вооружений и техники, тем больше проблем возникнет у «снабженцев и технарей» украинской армии, поскольку подобная техника требует другого подхода к обслуживанию.

«Кардинального ничего не произойдет. Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше, например, или на западных полигонах Украины», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее американский телеканал ABC, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, заявил, что 12 стран согласились передать Киеву примерно 100 танков Leopard, если немецкое правительство даст на это свое разрешение.