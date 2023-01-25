Названы самые востребованные вакансии с начала 2023 года в России

Названы самые востребованные вакансии с начала 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Сервис по поиску работы HeadHunter назвал самые востребованные вакансии на рынке труда с начала 2023 года.

Самой востребованной вакансией оказалась продавец-консультант.

Самые востребованные вакансии:

Продавец-консультант,

продавец-кассир,

Врач,

Водитель,

Бухгалтер,

Инженер.

Рейтинг был составлен по количеству вакансий, размещенных по данным категориям. Эксперты также рассказали о заработной плате по данным категориям.

Больше всего готовы платить инженерам – от 55 до 120 тысяч рублей. Врачам обещают от 50 до 85 тысяч рублей, примерно в эту же категорию попадают водители – от 40 до 85 тыс. рублей.

Бухгалтерам готовы платить от 35 до 65 тыс.рублей, а продавцам – от 30–55 тыс. руб, - сказали NEWS.ru в hh.

А вот в сервисе «Зарплата.ру» отметили, что сильнее всего вырос спрос на курьеров – число вакансий по данным направлениям увеличилось на 65%. Если в июле они получали по 45 тыс.рублей, то теперь зарплаты выросли на 30%.

А вот в Минтруде отметили, что в стране стал сокращаться разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Но он все еще высокий и доходит до 28%.

Согласно данным опроса, в 2023 году 20% респондентов заявили о готовности переехать из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Чаще всего на переезд соглашаются в поисках высокой зарплаты (55%), из-за отсутствия возможностей для профессионального развития в регионе (19%), карьерного роста (16%), сообщает RT.