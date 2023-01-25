В Раде назвали передачу танков Киеву результатом работы проукраинского лобби в США Фото: REUTERS

Решение о передаче Вооруженным силам Украины танков западного производства является результатом работы проукраинского лобби в Соединенных Штатов, считает глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

«США передадут Украине танки Abrams, а Германия – свои Leopard 2A6. Наша схема, о которой мы вели переговоры с американцами многие месяцы, сработала. Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало», – приводятся слова депутата в Telegram-канале парламента Украины.

Напомним, ранее стало известно, что США могут отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams. Военная техника будет не выделена из запасов, которыми располагают Соединенные Штаты, а специально закуплена для передачи Киеву. Объявление о передаче танков может быть сделано в течение недели.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении направить Украине 14 танков Leopard 2.