Правительство Швеции допускает отправку Украине танков Stridsvagn 122 Фото: Shutterstock

Стокгольм на данный момент допускает отправку Киеву танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версии немецкого Leopard 2. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet, ссылаясь на слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

«В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков Швецией, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе», - заявил глава шведского военного ведомства.

Йонсон не уточнил конкретные сроки возможной поставки танков Киеву, однако известно, что на данный момент на вооружении шведской армии находится около 120 таков Stridsvagn 122.

Напомним, ранее власти Швеции сообщили о планах направить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 419 миллионов долларов. Как писал сайт KP.RU, речь шла о поставках Stridsfordon 90, а также самоходных артиллерийских установок Archer, противотанковых управляемых ракеты NLAW, машин для разминирования и стрелкового вооружения.