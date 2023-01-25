Балицкий: В состав батальона Судоплатова в Запорожье вошли добровольцы из Швеции Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Запорожской области в состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции, об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Батальон был создан в большинстве своем из наших соотечественников, из Запорожской области», - отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь.

Балицкий пояснил, что у нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы.

По словам главы Запорожья, сейчас батальон проходит боевое слаживание, но одна из рот уже находится на линии соприкосновения.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года Евгений Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области.

Он написал, что батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ.

Балицкий отметил, что наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО.

Политик подчеркнул, что сербские добровольцы имеют опыт службы в полиции и являются мастерами восточных боевых искусств.

Отмечалось, что батальон имени Судоплатова был создан в сентябре 2022, в него вступили более 600 добровольцев.

Напомним, разведчик Павел Судоплатов являлся уроженцем Мелитополя.

Он устранил лидеров украинских националистов, организовал нейтрализацию Льва Троцкого, курировал борьбу с фашистами и их разведкой на Украине, а потом с разведкой НАТО в Европе.