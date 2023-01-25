Минпросвещения России вернет роман «Как закалялась сталь» в школьную программу Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство просвещения России намерено вернуть роман Николая Островского «Как закалялась сталь» в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Включим в программу роман «Как закалялась сталь», рассказ «Русский характер», повесть «Брестская крепость». Считаю это очень правильным предложением», – приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Как отметил министр, ведомством уже утверждены обязательные образовательные программы, в которые включены романы «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Тихий дон» Михаила Шолохова и другие.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Государственной думе Дмитрий Вяткин заявлял, что литературные произведения, не прошедшие испытания временем, должны быть исключены из школьной программы. По словам парламентария, в Госдуме хотят восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, воспитывающих чувство патриотизма. Он отметил, что из школьной программы должен быть исключен в частности роман «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Позже глава комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова опровергла информацию об исключении произведения «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы.