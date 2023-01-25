Умер Ллойд Моррисетт, создатель "Улицы Сезам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Ллойд Моррисетт - создатель "Улицы Сезам" и серии детских программ на телевидении. Он скончался в возрасте 93 лет, передает ET.

- Мастерская "Сезам" скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Моррисетта, - говорится в сообщении.

Моррисетт был соучредителем серии программ Sesame Workshop. Он основал Детскую телемастерскую вместе с Джоан Ганз Куни. 10 ноября 1969 года состоялся дебют шоу "Улицы Сезам" с участием Джима Хенсона. Моррисетт работал на проекте до 2010 года.

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