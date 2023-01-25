В пакет помощи Украине войдут боеприпасы, техобслуживание и содействие в логистике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия планирует сформировать для ВСУ два танковых батальона, в качестве первого шага страна передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, рассказал представителям СМИ официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Кроме этого, танки Киеву передадут и "другие европейские партнеры".

"Подготовка украинских боевых составов стартует в Германии в ближайшем будущем. В дополнение к обучению пакет (помощи - прим. ред.) будет также включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем", - уточнили в кабмине ФРГ.

Ранее Германия заявила о намерении направить Украине 14 танков Leopard 2. ФРГ также разрешит союзникам реэкспорт этих машин на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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