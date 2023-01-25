Ученые: Загрязнение дорог рискует ухудшить работу мозга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые провели новое исследование и выяснили, что типичный уровень загрязнения воздуха на дорогах может ухудшить работу человеческого мозга.

Согласно результатам исследования, которые опубликованы в журнале "Environmental Health", всего два часа воздействия выхлопных газов дизельного двигателя приводят к резкому снижению функциональной связи мозга.

Работа экспертов проводилась в лабораторных условиях на 25 здоровых взрослых, которые подвергались воздействию выхлопных газов. Тем временем, ученые изучали мозговую активность людей с помощью МРТ до и после каждого воздействия.

- Это исследование, первое в своем роде в мире, предоставляет свежие доказательства, подтверждающие связь между загрязнением воздуха и когнитивными функциями, - заявляет один из числа исследователей Крис Карлстен.

Результаты показали, что даже при кратковременном воздействии выхлопных газов происходило снижение активности сети пассивного режима работы мозга (отвечает за познание, память и эмоции).

Авторы работы отметили, что ранее такого рода изменения были связаны с депрессией и снижением когнитивных способностей.

- В следующий раз, когда люди застрянут в пробке с опущенными окнами, люди дважды подумают, - считает Карлстен. - Важно убедиться, что воздушный фильтр вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии, и если вы идете пешком или едете на велосипеде по оживленной улице, подумайте о том, чтобы выбрать менее загруженный маршрут.