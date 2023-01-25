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НовостиПолитика25 января 2023 13:29

В Минобороны ФРГ заявили, что обучение военных ВСУ управлению танками Leopard начнется в январе-феврале 2023

Для начала обучения требуется только короткая предварительная подготовка, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Обучение военных ВСУ управлению танками Leopard начнется в январе-феврале 2023

Обучение военных ВСУ управлению танками Leopard начнется в январе-феврале 2023

Фото: ru.wikipedia.org

Обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года, рассказала представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

«В принципе, возможно, уже в конце этого месяца – начале следующего начнется обучение», – заявила она в ходе брифинга.

По словам Коллатц, для начала обучения управлению танками Leopard требуется только короткая предварительная подготовка.

Напомним, в среду, 25 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Они будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Тем временем 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.