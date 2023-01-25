В Минобороны РФ сообщили об уничтожении немецких и польских гаубиц в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские войска за минувшие сутки уничтожении несколько гаубиц иностранного производства в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ликвидированы три гаубицы немецкого производства, а также уничтожены 110 бойцов ВСУ.

- На Купянском направлении... нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. ... Также уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ "Panzerhaubitze 2000", - уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ уничтожили свыше 20 украинских военных, две боевые бронемашины и самоходные гаубицы немецкого и польского производства.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск в ДНР. А накануне российские силы сорвали планы ВСУ по нанесению удара в направлении Мелитополя и Бердянска, они нанесли по позициям противника упреждающий удар.