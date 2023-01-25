Путин считает, что суверенитет Европе со временем будет возвращен

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суверенитет Европе будет возвращен, но на это потребуется время, заявил президент России Владимир Путин.

"... Время придет, в этом сомнения нет, так или иначе все-таки суверенитет будет возвращен Европе… на это нужно еще какое-то время", - сказал Путин в ходе встречи со студентами.

Также российский лидер заявил, что нужно понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем состоит наше будущее. Путин также добавил, что также следует понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира - прим. ред.) и нашу роль в этом многообразии".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в День российского студенчества, который принято называть Татьяниным днем, 25 января 2023 года. Также отмечалось, что в этот день глава государства должен провести совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.