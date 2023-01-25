Путин подписал указ о признании брака как союза мужчины и женщины Фото: Иван МАКЕЕВ

25 января российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в России брака как союза мужчины и женщины, его закрепили в основах культурной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины, - сказано в указе.

В 2020 году ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции президент России Владимир Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Тогда глава государства отмечал, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) приветствовала заявление Путина по традиционному пониманию семьи как союза мужчины и женщины и просила прописать это в Конституции.