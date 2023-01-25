Дипломат Гаврилов считает, что Германия решила поставить Киеву танки Leopard 2 из-за "палочной системы" Фото: REUTERS

Поставки Германией танков Leopard 2 киевскому режиму стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Не без интереса мы наблюдали за оживленной дискуссией внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество в очередной раз стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина", - отметил он

Также ранее Гаврилов заявил, что поставляемое Киеву оружие продается на черном рынке. Существует реальная угроза, что оно попадет в руки террористов, отметил дипломат.

Кроме этого, ранее Гаврилов заявил, что Украина и Запад способны в любой момент прекратить боевые действия. Дипломат отметил, что предложения Москвы известны и остаются в силе.