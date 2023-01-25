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НовостиЗвезды25 января 2023 14:24

Вдова Караченцова раскрыла его последние слова перед смертью

Актер вспоминал свой разговор с Владимиром Высоцким
Елена АКИМОВА
Вдова Караченцова раскрыла его последние слова перед смертью

Вдова Караченцова раскрыла его последние слова перед смертью

Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно ушла из жизни актриса Инна Чурикова. Ее смерть стала потрясением для всех коллег. Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина до сих пор не может поверить в случившее.

Она уверена, что Чурикова могла бы жить, если выбрала другую профессию. Но актер буквально сгорает на сцене.

В пример она приводит слова Владимира Высоцкого, которые он когда-то сказал Николаю Караченцову.

- Он говорит: «А мы же недолго будем жить на этой земле». Коля мой удивился, говорит «Почему? Я спортсмен, со здоровьем отлично», а тот ответил: «Потому что мы, работая на сцене, сжигаем себя, как свеча, чтобы показать людям путь к истине», - делится Поргина с сайтом mk.ru.

Когда стало понятно, что жить Николаю Караченцову остается совсем немного, он вспомнил эти слова.

- Сказал, что уходит со спокойной душой. «Я счастлив, что я полностью себя воплотил», - вспоминает слова мужа актриса.

Николай Караченцов был благодарен судьба за свою карьеру и говорил спасибо жене, за то, что всегда верила в него.

- «Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь», - сказал он. -И когда мы его провожали, я просила всех не плакать.