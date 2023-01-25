Бывший президент Польши Валенса заявил об уникальном шансе для немцев “разобраться” с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что у Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, его слова приводит издание Fakt.

"Немцам следует объяснять, что с Россией всегда были проблемы… и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса… Нам необходимо разобраться с Россией, а затем с Китаем", - сказал политик.

Ранее Валенса, недавно жаловавшийся на полное отсутствие средств к существованию, решил повысить собственную популярность за счет русофобских заявлений и предложил сократить население России втрое. По мнению отставного политика, такая численность русских не будет представлять угрозы для Запада.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия неугодна западным странам просто по факту своего существования в статусе суверенной державы. Венедиктов также предложил вспомнить, через "какое время западники объявили холодную войну СССР".