Путин заявил, что американские войска в Германии юридически и фактически остаются оккупационными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что американские войска в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными. Об этом сообщил на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

- Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. ... Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта Конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. ... Что касается других европейских стран, ситуация сложная, - сказал глава государства.

Политик также напомнил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора.

- Были американский, английский, французский и советский (сектор). Так вот, СССР оформил прекращение оккупационного статуса, а Америка - нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории ФРГ находятся оккупационные войска США. А по факту так и есть, - отметил Путин.

При этом он добавил, что со временем суверенитет будет возвращен Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что российский лидер посетил МГУ им. М. В. Ломоносова в День российского студенчества, который так же принято называть Татьянин день. Там он пообщался со студентами. Также президенту показали новый учебный центр и разработки студентов: беспилотники, биотехнологии, промышленные системы.