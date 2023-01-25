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НовостиПолитика25 января 2023 15:24

Медведев упрекнул украинские власти в чрезмерном “аппетите”

Украина хочет “все больше и больше танков”, отметил политик
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев упрекнул украинских чиновников в чрезмерном “аппетите”, отметив, что они “хотят все больше и больше танков”.

“... Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода является бесконечным. Постоянно хочется жрать… Так и никчемные начальнички Малороссии постоянно хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий...”, - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Медведев прогнозировал, что Польша и Венгрия захватят западную часть уже бывшей Украины, а на базе Германии появится Четвертый рейх, к которому примкнут Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния и то, что останется от Украины.

Также сегодня Германия заявила о намерении направить Украине 14 танков Leopard 2. ФРГ также разрешит союзникам реэкспорт этих машин на Украину.