Медведев упрекнул украинские власти в чрезмерном “аппетите”

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев упрекнул украинских чиновников в чрезмерном “аппетите”, отметив, что они “хотят все больше и больше танков”.

“... Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода является бесконечным. Постоянно хочется жрать… Так и никчемные начальнички Малороссии постоянно хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий...”, - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Медведев прогнозировал, что Польша и Венгрия захватят западную часть уже бывшей Украины, а на базе Германии появится Четвертый рейх, к которому примкнут Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния и то, что останется от Украины.

Также сегодня Германия заявила о намерении направить Украине 14 танков Leopard 2. ФРГ также разрешит союзникам реэкспорт этих машин на Украину.