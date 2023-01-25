Bloomberg: США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams Фото: REUTERS

США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

«Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов», - написала журналист издания Дженифер Джейкобс в соцсети Twitter.

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года министр обороны ФРГ Писториус сообщил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

В среду, 25 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.

Шольц сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. При этом он отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц сказала, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

Также 25 января швейцарский депутат заявил, что Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа.