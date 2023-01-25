В Чехии с трудом набирают новобранцев в армию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешской армии с трудом удается набирать новобранцев, например, в 2022 году вместо запланированных 2,2 тысячи человек армейские ряды возросли всего лишь на 269 человек, об этом сообщил в интервью агентству ЧТК начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка.

«Реальный прирост численности армии с каждым годом снижается из-за ухода большого числа военнослужащих «на гражданку», - заявил Ржегка.

Ржегка уточнил, что в 2022 году кадровый состав армии возрос всего на 269 человек.

Генерал пояснил, что главное в армии – это люди, и они же являются самой большой проблемой, потому что вы можете купить танки, но вы просто не можете купить людей.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года военный обозреватель «КП» Виктор Баранец указал, что еще недавно европейские страны НАТО отказывались от призыва граждан на военную службу чтобы превратить свои армии целиком в контрактные.

Он отметил, что к таким относились Франция и Германия, Испания и Норвегия, Латвия и Литва, Эстония и Польша, Румыния и Болгария.

Баранец подчеркивал, что ранее европейские политики и генералы доказывали, что полностью профессиональное войско – самая надежная защита.

Обозреватель пояснил, что НАТО заявляет, что во всем виновата Россия.

По его мнению, США и НАТО действительно готовятся к войне с Россией. И не просто к войне, а к нападению на Россию.

29 сентября 2022 года представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщала, что Еврокомиссия готовит инструкцию для стран Европейского союза по вопросу принятия российских граждан, которые уклоняются от частичной мобилизации.